Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.

«Конечно, такой гонки, которая была 50 лет назад, не будет по определению. Потому что тогда «космическая гонка» отнимала несколько процентов бюджета страны... Сегодня космическая отрасль, какой бы она ни была, занимает существенно меньшую долю от общей экономики», — сказал он.

При этом Петрукович уточнил, что гонка в смысле соревнования сторон, «конечно, есть всегда».

Ранее в Агентстве космического развития США сообщили, что Вашингтону необходимо «сохранить преимущество» в космосе.

Отмечалось, что «соперничество великих держав возобновилось с подъёмом Китая и восстановлением роли России».

В марте глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Москве придётся ответить на шаги Соединённых Штатов, направленные на милитаризацию космоса.