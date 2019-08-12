Эксперт прокомментировал сообщения о рассмотрении Турцией предложения России о поставке Су-35

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35.

Эксперт подчеркнул, что Турция является членом НАТО.

«И отсюда возникает сразу много вопросов, потому что страна — член НАТО подразумевает некую унификацию вооружения», — заявил он.

По его словам, если Турция покупает российские самолёты, то она привязывается к российским стандартам, к российскому обслуживанию.

Если же у Турции, к примеру, американские самолёты, то это НАТО, это единая система госопознавания, пояснил эксперт.

«Если они покупают наши самолёты, то как там будет решаться вопрос с системой госопознавания?» — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35.

В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-35 при поступлении официального запроса.

В Белом доме сообщили о невозможности покупки Турцией F-35 после начала поставок в Анкару ЗРК С-400, которые, по мнению Вашингтона, являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

По оценке Пентагона, финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35 составят $9 млрд.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал покупку Турцией С-400 победой здравого смысла.