Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе в Луизиане

Американская полиция задержала одного человека, который подозревается в стрельбе в супермаркете Walmart города Батон-Руж (штат Луизиана).

Об этом сообщает местный телеканал WAFB.

Уточняется, что ещё один предполагаемый стрелок находится на свободе.

По данным полиции, причиной стрельбы стала словесная перепалка, которая произошла между двумя вооружёнными мужчинами в магазине.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart в Батон-Руж.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых стали в общей сложности 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.