Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе в Луизиане
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Об этом сообщает местный телеканал WAFB.
Уточняется, что ещё один предполагаемый стрелок находится на свободе.
По данным полиции, причиной стрельбы стала словесная перепалка, которая произошла между двумя вооружёнными мужчинами в магазине.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart в Батон-Руж.
3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых стали в общей сложности 29 человек.
В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.