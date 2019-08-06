В США полиция проверяет данные о стрельбе в супермаркете

В американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart.

Об этом сообщает местный телеканал WAFB.

По имеющимся данным, к месту инцидента направлены все свободные подразделения полиции.

Вместе с тем уточняется, что как считают правоохранительные органы, на месте происшествия уже нет действующего стрелка.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых стали в общей сложности 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

4 августа Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой.