В США полиция проверяет данные о стрельбе в супермаркете
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Об этом сообщает местный телеканал WAFB.
По имеющимся данным, к месту инцидента направлены все свободные подразделения полиции.
Вместе с тем уточняется, что как считают правоохранительные органы, на месте происшествия уже нет действующего стрелка.
3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых стали в общей сложности 29 человек.
В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.
4 августа Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой.