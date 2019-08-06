Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Патрушева, американцы отказались от этого предложения.
«Они от этого отказались», — сказал он.
Ранее в МИД России официально заявили о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны. Представители Вашингтона заявляли, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает договор. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.
23 января Министерство обороны провело брифинг, во время которого впервые показало ракету 9М729 иностранным военным атташе.