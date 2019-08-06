Аналитик оценил заявление КНР об ответе в случае размещения ракет США

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление Китая, который пообещал принять ответные меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Аналитик оценил заявление КНР об ответе в случае размещения ракет США
  • © Reuters

«Очевидно, что возможные места размещения этих ракет — это как раз те страны, которые связаны военно-политическими альянсами с США, в первую очередь Япония и Южная Корея. Второе — сама американская база Гуам, которая находится в непосредственной близости от Китая, возможно, это Тайвань. Очевидно, что для Китая это жизненно важный вопрос», — отметил Блохин.

Эксперт подчеркнул, что ракеты средней и меньшей дальности являются главным «костяком» безопасности Китая. Он также добавил, что Китаю есть чем ответить Соединённым Штатам. 

«Китай рассматривается в качестве главной угрозы и главного противника, который бросает вызов американскому лидерству как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, как в военно-политической сфере, так и в экономической», —  заявил аналитик.

По его словам, американцы будут пытаться «обкладывать» Китай различными средствами устрашения и договариваться с другими странами для более эффективной стратегии его сдерживания.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай примет ответные меры в случае размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе американской стороны

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