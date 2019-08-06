Аналитик оценил заявление КНР об ответе в случае размещения ракет США
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«Очевидно, что возможные места размещения этих ракет — это как раз те страны, которые связаны военно-политическими альянсами с США, в первую очередь Япония и Южная Корея. Второе — сама американская база Гуам, которая находится в непосредственной близости от Китая, возможно, это Тайвань. Очевидно, что для Китая это жизненно важный вопрос», — отметил Блохин.
Эксперт подчеркнул, что ракеты средней и меньшей дальности являются главным «костяком» безопасности Китая. Он также добавил, что Китаю есть чем ответить Соединённым Штатам.
«Китай рассматривается в качестве главной угрозы и главного противника, который бросает вызов американскому лидерству как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, как в военно-политической сфере, так и в экономической», — заявил аналитик.
По его словам, американцы будут пытаться «обкладывать» Китай различными средствами устрашения и договариваться с другими странами для более эффективной стратегии его сдерживания.
Ранее директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай примет ответные меры в случае размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе американской стороны.