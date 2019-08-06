Пакистан выразил протест Индии из-за проекта об отмене статуса Кашмира

МИД Пакистана выразил протест послу Индии в связи с возможным принятием закона, предусматривающего отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Пакистана.

«Глава МИД выразил решительный протест в связи с незаконными действиями, которые нарушают международное право и несколько резолюций Совбеза ООН», — подчеркнули в ведомстве.

В Пакистане заявили о незаконности попыток изменения статуса Кашмира и призвали Индию прекратить дестабилизирующие действия.

Ранее верхняя палата парламента Индии приняла законопроект об отмене особого статуса Джамму и Кашмира.