Пакистан выразил протест Индии из-за проекта об отмене статуса Кашмира
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Пакистана.
«Глава МИД выразил решительный протест в связи с незаконными действиями, которые нарушают международное право и несколько резолюций Совбеза ООН», — подчеркнули в ведомстве.
В Пакистане заявили о незаконности попыток изменения статуса Кашмира и призвали Индию прекратить дестабилизирующие действия.
Ранее верхняя палата парламента Индии приняла законопроект об отмене особого статуса Джамму и Кашмира.