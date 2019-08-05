Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира

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Совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который предусмотрен Конституцией. Об этом сообщает издание Hindu.
Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира
  • Reuters

В поддержку законопроекта проголосовали 125 членов верхней палаты парламента, 61 выступил против, один парламентарий воздержался.

Ожидается, что 6 августа законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (лок сабха).

Ранее в Индии привели войска в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта об отмене особого статуса Кашмира.

Предложение об отмене соответствующей статьи Конституции внёс глава МВД Индии Амит Шах.

По его словам, из-за данной статьи жители Джамму и Кашмира «живут в бедности».

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