Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира

Совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который предусмотрен Конституцией. Об этом сообщает издание Hindu.

В поддержку законопроекта проголосовали 125 членов верхней палаты парламента, 61 выступил против, один парламентарий воздержался.

Ожидается, что 6 августа законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (лок сабха).

Ранее в Индии привели войска в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта об отмене особого статуса Кашмира.

Предложение об отмене соответствующей статьи Конституции внёс глава МВД Индии Амит Шах.

По его словам, из-за данной статьи жители Джамму и Кашмира «живут в бедности».