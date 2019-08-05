Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира
- Reuters
В поддержку законопроекта проголосовали 125 членов верхней палаты парламента, 61 выступил против, один парламентарий воздержался.
Ожидается, что 6 августа законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (лок сабха).
Ранее в Индии привели войска в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта об отмене особого статуса Кашмира.
Предложение об отмене соответствующей статьи Конституции внёс глава МВД Индии Амит Шах.
По его словам, из-за данной статьи жители Джамму и Кашмира «живут в бедности».