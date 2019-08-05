В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
- Reuters
«Мы не должны колебаться даже на секунду, чтобы убрать статью 370», — заявил Амит Шах.
По его словам, из-за этой статьи «люди Джамму и Кашмира живут в бедности».
Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил Трампа выступить посредником.