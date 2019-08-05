В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Reuters

Об этом информирует ANI News. Ранее министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте этот законопроект. В июле американский лидер Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном. В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США Дональда Трампа выступить посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.