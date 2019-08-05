В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
- Reuters
Об этом информирует ANI News.
Ранее министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте этот законопроект.
В июле американский лидер Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США Дональда Трампа выступить посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.