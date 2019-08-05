Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в США
Соответствующее сообщение дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.
«С большим прискорбием мы узнали о преступлениях, произошедших в Эль-Пасо и Дейтоне. Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — указывается в заявлении.
3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.
В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.
Американский лидер Дональд Трамп объяснил инциденты со стрельбой больной психикой нападавших.