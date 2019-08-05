Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в США

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне.

Соответствующее сообщение дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.

«С большим прискорбием мы узнали о преступлениях, произошедших в Эль-Пасо и Дейтоне. Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — указывается в заявлении.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

Американский лидер Дональд Трамп объяснил инциденты со стрельбой больной психикой нападавших.