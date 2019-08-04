СМИ назвали имя подозреваемого в стрельбе в Дейтоне

Власти Огайо назвали имя подозреваемого в стрельбе в городе Дейтон, жертвами которой стали девять человек. Как сообщает ABC, подозреваемым является Коннор Стивен Беттс из Белбрука.

Отмечается, что полиция Белбрука помогала в оформлении ордера на обыск в доме, где жил подозреваемый вместе со своей семьёй.

Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По информации СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

По последним данным, погибли десять человек, включая злоумышленника, пострадали 26 человек.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.