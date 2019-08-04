В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго в американском штате Иллинойс.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, инцидент произошёл в ночь на 4 августа в одном из парков города.

Отмечается, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины.

Ранее в американском штате Огайо произошла стрельба. По последним данным, в результате инцидента погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) также произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.