Столтенберг: Россия и США достигнут соглашения по контролю вооружений
«Я полагаю, что всё ещё можно достичь договорённости в сфере контроля над вооружениями, поскольку в долгосрочной перспективе это будет для нас всех безопаснее», — заявил Столтенберг.
При этом он отметил, что вряд ли такие соглашения будут достигнуты в ближайшее время.
Генсек НАТО также подчеркнул, что договорённости в сфере контроля над вооружениями представляют чрезвычайную важность для всех сторон.
«Достижение договорённостей по контролю над вооружениями отвечает интересам всех нас, если в них соблюдён баланс и можно проверить их соблюдение», — сказал он.
Столтенберг напомнил, что «гонка вооружений не только опасна, но и чрезвычайно затратна», о чём, по его словам, свидетельствуют уроки холодной войны.
Ранее он заявил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты после распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
2 августа МИД России опубликовало заявление в связи с официальным прекращением действия ДРСМД.
Председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News назвал решение Госдумы принять закон о приостановлении действия ДРСМД адекватным ответом на односторонний выход из договора США.