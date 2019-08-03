Столтенберг: Россия и США достигнут соглашения по контролю вооружений

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN выразил уверенность, что Россия и США смогут в конце концов заключить новые соглашения по контролю производства, распространения и применения вооружений.

«Я полагаю, что всё ещё можно достичь договорённости в сфере контроля над вооружениями, поскольку в долгосрочной перспективе это будет для нас всех безопаснее», — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что вряд ли такие соглашения будут достигнуты в ближайшее время.

Генсек НАТО также подчеркнул, что договорённости в сфере контроля над вооружениями представляют чрезвычайную важность для всех сторон.

«Достижение договорённостей по контролю над вооружениями отвечает интересам всех нас, если в них соблюдён баланс и можно проверить их соблюдение», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что «гонка вооружений не только опасна, но и чрезвычайно затратна», о чём, по его словам, свидетельствуют уроки холодной войны.

Ранее он заявил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты после распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа МИД России опубликовало заявление в связи с официальным прекращением действия ДРСМД.

Председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News назвал решение Госдумы принять закон о приостановлении действия ДРСМД адекватным ответом на односторонний выход из договора США.