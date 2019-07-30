Военный политолог объяснил позицию Китая по ДРСМД

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Это высказывание не первое, позиция Китая уже озвучивалась неоднократно — они не видят необходимости участия, тем более в формате ДРСМД, который является двусторонним и интересы Китая никак не затрагивает. Китай не желает подвергаться ракетному, ядерному аудиту, которые хотят осуществить США, тем более в период возрастания напряжённости между этими государствами», — отметил Кошкин.

Он добавил, что когда предлагается такой многосторонний всеобъемлющий договор, то это требует определения круга государств-участников, и, по мнению эксперта, подготовка такого договора может занять годы.

«Да, это прогрессивное направление, но на сегодняшний день Китай не видит необходимости в своём статусе принимать участие. Пока что Китай не хотел раскрывать свои позиции», — пояснил аналитик.

Ранее в МИД Китая выступили против замены ДРСМД многосторонним договором.

29 июля министр иностранных дел Японии Таро Коно предложил создать новую структуру взамен ДРСМД, куда бы вошли все ядерные державы.