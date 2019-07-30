Пушков оценил заявление Помпео о «вмешательствах» России в выборы в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о нескольких случаях «вмешательства» России в американские выборы.

«По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 года! Он только не пояснил, на чьей стороне — Обамы или Маккейна с Ромни?» — написал он в своём Twitter.

Пушков отметил, что Помпео, видимо, живёт в Зазеркалье, так как подобные домыслы выглядят нелогично и неправдоподобно.

«Поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland», — заключил сенатор.

Ранее в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне Помпео заявил об отсутствии сомнений в неоднократных «вмешательствах» России и ряда других стран в американские выборы с целью «подрыва» западной демократии.

Он также заявлял, что в настоящее время американские власти работают над недопущением «вмешательства» в избирательные процессы в стране со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.