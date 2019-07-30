Пушков оценил заявление Помпео о «вмешательствах» России в выборы в США

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о нескольких случаях «вмешательства» России в американские выборы.
Пушков оценил заявление Помпео о «вмешательствах» России в выборы в США
  • © РИА Новости

«По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 года! Он только не пояснил, на чьей стороне — Обамы или Маккейна с Ромни?» — написал он в своём Twitter.

Пушков отметил, что Помпео, видимо, живёт в Зазеркалье, так как подобные домыслы выглядят нелогично и неправдоподобно.

«Поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland», — заключил сенатор. 

Ранее в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне Помпео заявил об отсутствии сомнений в неоднократных «вмешательствах» России и ряда других стран в американские выборы с целью «подрыва» западной демократии.

Он также заявлял, что в настоящее время американские власти работают над недопущением «вмешательства» в избирательные процессы в стране со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить