Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.

Во время выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне Помпео ответил на вопрос, есть ли у него сомнения в том, что Россия «вмешивалась в выборы в США» в 2016 году.

«Нет (сомнений. — RT), и в предыдущие, и в те, которые были до того, до того, и в выборы 2018 года», — сказал госсекретарь, отметив, что администрации удалось «эффективно защитить выборы 2018 года», и так же будет в 2020-м.

Он добавил, что «вмешательством» занимается «не только Россия».

«Есть много других стран, кроме России, которые пытаются подорвать западную демократию», — подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео в эфире Fox News заявил, что Вашингтон сократил возможности России «влиять на выборы» в стране.

Кроме того, в США, по его словам, в настоящее время работают над недопущением «вмешательства» со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что Москва никогда не предпринимала попыток оказать влияние на электоральные процессы в каком-либо государстве.

В частности, в ситуации с США отмечалось, что в опубликованном докладе бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, нет никаких доказательств приписываемых Москве обвинений.