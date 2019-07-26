Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы»

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Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в эфире Fox News заявил, что Вашингтон сократил возможности России «влиять на выборы» в стране. Кроме того, в США, по его словам, в настоящее время работают над недопущением «вмешательства» со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.

«У нас, безусловно, были безопасные и надёжные (промежуточные. — RT) выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», — сказал он.

При этом, как уточнил Помпео, сейчас власти США сосредоточены, в том числе, «на предотвращении вмешательства со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая».

Ранее комитет по разведке сената конгресса Соединённых Штатов в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах. 

В свою очередь, в России неоднократно заявляли о том, что Москва никогда не предпринимала попыток оказать влияние на электоральные процессы в каком-либо государстве.

В частности, в ситуации с США отмечалось, что в опубликованном докладе бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, нет никаких доказательств приписываемых Москве обвинений.

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