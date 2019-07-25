Трамп назвал проделанную Мюллером работу «ужасной»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал выступление бывшего спецпрокурора страны Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, в конгрессе США.

По мнению лидера, 24 июля стало очень хорошим днём для Республиканской партии.

«У нас был очень хороший день, у Республиканской партии. То, что пытался защитить Мюллер, нельзя защитить. Нельзя оправдать этот нелепый обман, охоту на ведьм», — цитирует Трампа сайт Белого дома.

По словам президента, в день слушаний демократы «много потеряли, их партия сейчас опустошена».

Также Трамп назвал проведённую Мюллером работу «ужасной».

«Я думаю, Мюллер проделал ужасную работу как сегодня (в конгрессе. — RT), так и относительно расследования», — заключил он.

Ранее Мюллер во время слушаний в конгрессе США заявил, что Россия «хотела получить выгоду от победы» Трампа на президентских выборах в 2016 году.