В Совфеде оценили слова Мюллера о «выгоде» России от избрания Трампа

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера о том, что Россия рассчитывала получить выгоду от избрания Дональда Трампа президентом США.
В Совфеде оценили слова Мюллера о «выгоде» России от избрания Трампа
  • Reuters

«Прокурору, который разбирается в вопросах юриспруденции, права, делать подобные заявления по меньшей мере смешно. Что значит «получить выгоду», это что, бизнес какой-то?» — заявил сенатор.

Он напомнил, что американская сторона до сих пор не представила доказательства «российского вмешательства» в выборы в США.

«Сейчас Мюллер просто идёт на поводу у демократов, чтобы хоть как-то подпортить имидж Трампа и в очередной раз бросить тень на Россию», — добавил он.

Ранее Мюллер в ходе слушаний в конгрессе утвердительно ответил на вопрос о том, хотела ли Москва получить «выгоду» от победы одного из кандидатов на президентских выборах 2016 года.

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