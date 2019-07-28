В ЕС прокомментировали задержания на несогласованной акции в Москве

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В Евросоюзе считают задержания 27 июля участников несанкционированной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний.
В ЕС прокомментировали задержания на несогласованной акции в Москве
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В ЕС также призвали Россию к уважению международных обязательств при проведении местных выборов в сентябре этого года.

«Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов», — указывается в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали более 1000 человек за различные правонарушения на несанкционированной акции в Москве.

Также в ведомстве рассказали, что в несогласованной акции приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля, заявил, что порядок в столице будет обеспечен в соответствии с законом.

24 июля СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованных митингов в Москве.

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