В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
  • Ормузский пролив
  • Reuters

Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи с главой МИД Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

«Если такие меры будут разрабатывать иностранные державы, то это только увеличит проблемы», — цитирует представителя иранского Совбеза ТАСС.

По словам Шамхани, Иран «твёрдо следует курсу на установление диалога и взаимопонимания со своими соседями», однако некоторые страны своими действиями ставят по угрозу «возможность управления кризисом».

Вместе с этим глава оманского МИД призвал все стороны строго соблюдать правила международного судоходства в зоне Персидского залива.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания совета глав МИД стран — членов БРИКС в Рио-де-Жанейро предупредил о риске военного столкновения в Персидском заливе.

Лидер Ирана Хасан Рухани также заявил, что не допустит беспорядка в Персидском заливе и Ормузском проливе.

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