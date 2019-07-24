Рухани: Иран будет сбивать нарушающие границу беспилотники

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран будет сбивать нарушающие границу иностранные беспилотники.
Рухани: Иран будет сбивать нарушающие границу беспилотники
  • Reuters

«В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана. — RT) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях», — приводит РИА Новости слова Рухани.

Также Рухани заявил, что Тегеран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.

20 июня сообщалось, что военнослужащие Ирана сбили беспилотник США. В Тегеране заявили о том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергли данное заявление, подчеркнув, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

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