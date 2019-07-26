Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до $100 млрд в год
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
«Руководством наших стран поставлена амбициозная задача — увеличить товарооборот до $100 млрд», — сказал он.
Для выполнения данной инициативы предполагается увеличение взаимных инвестиций не только в сферах сельского хозяйства, строительства и энергетики, но также в космосе, фармацевтике и цифровых технологиях.
Ранее президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции.