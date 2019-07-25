«На основе принципа взаимности»: Россия отменила часть санкций против Турции

Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут посещать Россию независимо от целей поездки. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, отменив таким образом ограничительный порядок, действовавший со времён обострения российско-турецких отношений в 2015 году. В Госдуме отметили, что сейчас Турция активно сотрудничает с РФ по ряду важных вопросов, о чём свидетельствует в том числе покупка российских ЗРК С-400. Москва и Анкара смогли найти способ для выстраивания позитивных отношений с большим потенциалом, уверены эксперты.

Ряд специальных экономических мер в отношении Турции отменен указом президента России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, МИД РФ поручено в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.

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Теперь граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Условием этих изменений значится принятие «Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта».

Отменённые сегодняшним указом меры были введены в конце ноября 2015 года в рамках указа «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Этот документ был подписан после того, как ВВС Турции в конце 2015 года сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России частично возобновить действия соглашения с Турцией об условиях взаимных поездок граждан является результатом диалога между двумя странами.

«Господин Путин ранее поделился с нами этой хорошей новостью, и, как мы видим сегодня, это (ограничение. — RT) было снято. Это следствие диалога между нами в течение длительного времени и теплых отношений», — приводит его слова РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с RT отметил то обстоятельство, что Турция, исходя из новых реалий, встала на путь консолидированного сотрудничества с Россией по наиболее важным проблемам.

По его мнению, одним из знаковых показателей стало приобретение у РФ ЗРК С-400 вопреки призывам США.

«Решение о сотрудничестве логично со стороны турецкого лидера. Турция настроена на перспективу того, что в сегодняшнем многополярном мире двусторонние отношения зачастую могут значить намного больше, чем заглядывание в рот американцам. Мы это приветствуем и готовы к конструктивному взаимодействию», — сказал парламентарий.

Кризис в отношениях России и Турции

Напомним, 24 ноября 2015 года российский боевой самолёт Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил, что самолёт был сбит ракетой типа «воздух — воздух» с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в четырёх километрах от границы с Турцией. Российский лидер назвал это «ударом в спину» со стороны «пособников террористов».

Вслед за этим инцидентом российская сторона ввела ряд ограничительных мер в отношении Турции, в частности, касающихся импорта продовольственных товаров, найма турецких рабочих и чартерных перевозок.

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В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24. В обращении турецкий лидер выразил соболезнования родственникам погибшего пилота и заявил о готовности «делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией».

В августе 2016 года Путин и Эрдоган впервые встретились после инцидента с Су-24. В ходе этой встречи лидеры двух стран договорились выйти на докризисный уровень двусторонних отношений.

Путин назвал состоявшиеся переговоры с Эрдоганом конструктивными и подчеркнул, что Москва намерена поэтапно отменять ограничения в отношении Турции. В свою очередь, Эрдоган заявил, что заявил, что Анкара намерена вывести отношения с Москвой на докризисный и даже более высокий уровень.

По мере преодоления кризиса между странами различные ограничения снимались. Так, в мае 2017 года Путин заявил, что с Турции сняты все торговые ограничения, кроме запрета на ввоз томатов. Ограничения на регулярные авиарейсы между Россией и Турцией были сняты ещё раньше — в июле 2016 года.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, кризис между двумя странами был преодолён уже давно, и остаться могли лишь какие-от отдельные элементы.

«Я бы охарактеризовал российско-турецкие отношения как уверенно позитивные, с большим потенциалом. Эти отношения важны для обеих сторон, от них в значительной степени зависит будущее в регионе в целом, зависит и то, каким будет урегулирование в Сирии, потому что и Россия, и Турция максимально в него вовлечены», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, российско-турецкое сотрудничество в значительной степени способно помочь стабильности в мировой политике.

«Мы показываем, каким образом надо стоить отношения с теми странами, которые исторически не обязательно являлись друзьями. И тот факт, что Россия и Турция смогли найти некий способ для выстраивания позитивных отношений очень важен для тех, кто тоже пытается выстраивать такие отношения», — заключил Брутер.