Шаманов оценил перспективы российско-турецких отношений

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал в беседе с RT отмену некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.
Шаманов оценил перспективы российско-турецких отношений
  • Reuters

«Мы находимся на очередном этапе изменения мироустройства. Важен тот факт, что Турция, исходя из новых реалий, встала на путь консолидированного сотрудничества с Россией по наиболее важным проблемам. Одним из знаковых показателей стало приобретение у нас С-400», — считает депутат.

Шаманов также отметил, что «решение о сотрудничестве логично со стороны турецкого лидера» и Анкара настроена на перспективу двусторонних отношений.

«Мы это приветствуем и готовы к конструктивному взаимодействию», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

Меры были введены после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить