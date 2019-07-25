Шаманов оценил перспективы российско-турецких отношений

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал в беседе с RT отмену некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

«Мы находимся на очередном этапе изменения мироустройства. Важен тот факт, что Турция, исходя из новых реалий, встала на путь консолидированного сотрудничества с Россией по наиболее важным проблемам. Одним из знаковых показателей стало приобретение у нас С-400», — считает депутат.

Шаманов также отметил, что «решение о сотрудничестве логично со стороны турецкого лидера» и Анкара настроена на перспективу двусторонних отношений.

«Мы это приветствуем и готовы к конструктивному взаимодействию», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

Меры были введены после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.