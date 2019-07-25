Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, МИД поручено в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

Действие документа было приостановлено 1 января 2016 года в части, касающейся поездок в Россию турецких граждан с общегражданскими загранпаспортами. При этом он продолжал действовать для лиц со служебными паспортами, которые едут в командировки.

Меры были введены после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.