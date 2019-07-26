В Госдуме оценили решение Британии по экспорту подводных аппаратов
- РИА Новости
«Просто ещё раз хотят о себе напомнить и заявить, что они — значимая страна», — сказал он.
По его мнению, это очередная попытка отвести внимание общественности от затянувшегося политического кризиса во власти страны.
Ранее стало известно, что Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения, если они предназначены для России».
Подробнее — в материале RT.