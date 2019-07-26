В Госдуме оценили решение Британии по экспорту подводных аппаратов

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT оценил введённое Великобританией дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию.

«Просто ещё раз хотят о себе напомнить и заявить, что они — значимая страна», — сказал он.

По его мнению, это очередная попытка отвести внимание общественности от затянувшегося политического кризиса во власти страны.

Ранее стало известно, что Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения, если они предназначены для России».

Подробнее — в материале RT.