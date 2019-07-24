Посольство России опровергло сообщения об извинениях Южной Корее за инцидент с самолётами

Москва не приносила официальных извинений Сеулу в связи с инцидентом в Японском море, когда Южная Корея направила истребители на перехват бомбардировщиков ВКС России, заявили в российском посольстве в республике.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе... В этой связи можем от себя сказать... Российская сторона официальных извинений не приносила», — приводит Интерфакс слова пресс-атташе дипмиссии России Дмитрия Банникова.

Он подчеркнул, что в сообщениях южнокорейских СМИ «много того, что не соответствует действительности».

Ранее сообщалось, что советника-посланника посольства России Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи для разъяснения обстоятельств инцидента в Японском море.

Сеул также потребовал от Москвы извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.

23 июля ВС Южной Кореи подняли истребители якобы в ответ на нарушение российским военным самолётом воздушного пространства страны.

Впоследствии в Минобороны России опровергли данные обвинения, отметив, что южнокорейские истребители пересекли курс российским самолётам, создавая угрозу их безопасности.