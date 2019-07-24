В КНР оценили заявления о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Военные самолёты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«Во время патрулирования самолёты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран», — цитирует его РИА Новости. Представитель оборонного ведомства добавил, что патрулирование стало частью годового плана совместных манёвров двух стран. 23 июля самолёты дальней авиации России и Китая провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. Впоследствии Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи. В ведомстве отметили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Они пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.