В КНР оценили заявления о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

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Военные самолёты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«Во время патрулирования самолёты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран», — цитирует его РИА Новости.

Представитель оборонного ведомства добавил, что патрулирование стало частью годового плана совместных манёвров двух стран.

23 июля самолёты дальней авиации России и Китая провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ранее Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.

Впоследствии Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи. В ведомстве отметили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Они пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

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