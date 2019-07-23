Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполняли плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Они пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

Данные манёвры в Минобороны России назвали непрофессиональными.

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — отметили в российском ведомстве.

Ранее в комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Отмечается, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

В январе в ВС Швеции заявили, что российские самолёты якобы нарушили воздушное пространство страны у её южной границы.

Позднее в Минобороны России опровергли данные заявления.