Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

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В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполняли плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Они пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

Данные манёвры в Минобороны России назвали непрофессиональными.

«Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — отметили в российском ведомстве.

Ранее в комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Отмечается, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

В январе в ВС Швеции заявили, что российские самолёты якобы нарушили воздушное пространство страны у её южной границы. 

Позднее в Минобороны России опровергли данные заявления.

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