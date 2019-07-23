Самолёты России и КНР провели первое совместное патрулирование в АТР

Самолёты дальней авиации России и Китая провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что цель совместного патрулирования — углубление и развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства, дальнейшее повышение уровня взаимодействия вооружённых сил стран, совершенствование их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности.

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