Атташе Южной Кореи в России вручена нота после инцидента с самолётами

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Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Южной Кореи вручена нота после «неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов».
Атташе Южной Кореи в России вручена нота после инцидента с самолётами
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота», — цитирует ТАСС Кобылаша.

Он подчеркнул, что российские экипажи «строго выдерживали заданный режим полёта» и что «по данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено».

«Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолёта авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», — добавил Кобылаш.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16.

Как отметили в ведомстве, самолёты Южной Кореи пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

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