Зампосла России вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолётами

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Заместителя посла России Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи для разъяснения обстоятельств инцидента в Японском море, когда Сеул направил истребители на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Зампосла России вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолётами
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Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

«Помощник замминистра (иностранных дел Южной Кореи. — RT) Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России в Корее Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолёта в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.

Сеул также потребовал от российской стороны объяснений, извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в будущем.

Ранее Япония выразила протест России и Южной Корее в связи с инцидентом с военными самолётами в Японском море.

Токио назвал неприемлемыми подобные действия над своей территорией.

23 июля ВС Южной Кореи сообщили о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.

Впоследствии Минобороны России опровергло данные обвинения, отметив, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российским Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

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