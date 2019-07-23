Зампосла России вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолётами
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Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.
«Помощник замминистра (иностранных дел Южной Кореи. — RT) Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России в Корее Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолёта в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.
Сеул также потребовал от российской стороны объяснений, извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в будущем.
Ранее Япония выразила протест России и Южной Корее в связи с инцидентом с военными самолётами в Японском море.
Токио назвал неприемлемыми подобные действия над своей территорией.
23 июля ВС Южной Кореи сообщили о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.
Впоследствии Минобороны России опровергло данные обвинения, отметив, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российским Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.