Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
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- РИА Новости
«Подобные действия над нашей территорией неприемлемы», — цитирует ТАСС японское правительство.
Уточняется, что протесты России и Южной Корее были переданы по дипломатическим каналам.
Ранее в Вооружённых силах Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря.
Для перехвата российского самолёта были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.
Впоследствии Минобороны России опровергло обвинения в нарушении бомбардировщиками Ту-95МС ВКС воздушного пространства Южной Кореи.
В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.