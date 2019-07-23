Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами

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Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
  • ©Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Подобные действия над нашей территорией неприемлемы», — цитирует ТАСС японское правительство.

Уточняется, что протесты России и Южной Корее были переданы по дипломатическим каналам.

Ранее в Вооружённых силах Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря.

Для перехвата российского самолёта были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

Впоследствии Минобороны России опровергло обвинения в нарушении бомбардировщиками Ту-95МС ВКС воздушного пространства Южной Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.

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