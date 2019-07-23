Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами

Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.

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РИА Новости

«Подобные действия над нашей территорией неприемлемы», — цитирует ТАСС японское правительство. Уточняется, что протесты России и Южной Корее были переданы по дипломатическим каналам. Ранее в Вооружённых силах Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря. Для перехвата российского самолёта были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы. Впоследствии Минобороны России опровергло обвинения в нарушении бомбардировщиками Ту-95МС ВКС воздушного пространства Южной Кореи. В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс Ту-95МС, создавая угрозу их безопасности.