Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что группе хакеров удалось взломать электронный почтовый ящик и Twitter-аккаунт британского Скотленд-Ярда.

При этом в публикации американский лидер в очередной раз назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.

«С некомпетентным мэром Лондона у вас никогда не будет безопасных улиц!» — написал Трамп, комментируя пост обозревателя Кэти Хопкинс, сообщившей, что полицейские Лондона «потеряли контроль над улицами» города.

With the incompetent Mayor of London, you will never have safe streets! https://t.co/pJqL1NjyvA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019

Ранее стало известно, что хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда.

В начале июня в ходе своего государственного визита в Великобританию Трамп подверг критике Хана, заявив, что тот «ужасно работает».

Хан, в свою очередь, назвал Трампа символом для крайне правых в Европе.