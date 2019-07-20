Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что группе хакеров удалось взломать электронный почтовый ящик и Twitter-аккаунт британского Скотленд-Ярда.
Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона
  • Reuters

При этом в публикации американский лидер в очередной раз назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.

«С некомпетентным мэром Лондона у вас никогда не будет безопасных улиц!» — написал Трамп, комментируя пост обозревателя Кэти Хопкинс, сообщившей, что полицейские Лондона «потеряли контроль над улицами» города.

Ранее стало известно, что хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. 

В начале июня в ходе своего государственного визита в Великобританию Трамп подверг критике Хана, заявив, что тот «ужасно работает».

Хан, в свою очередь, назвал Трампа символом для крайне правых в Европе.

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