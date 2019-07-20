Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона
- Reuters
При этом в публикации американский лидер в очередной раз назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
«С некомпетентным мэром Лондона у вас никогда не будет безопасных улиц!» — написал Трамп, комментируя пост обозревателя Кэти Хопкинс, сообщившей, что полицейские Лондона «потеряли контроль над улицами» города.
With the incompetent Mayor of London, you will never have safe streets! https://t.co/pJqL1NjyvA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019
Ранее стало известно, что хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда.
В начале июня в ходе своего государственного визита в Великобританию Трамп подверг критике Хана, заявив, что тот «ужасно работает».
Хан, в свою очередь, назвал Трампа символом для крайне правых в Европе.