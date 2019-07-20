Хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда

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Хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«Очевидно, ящик взломан. Проблема на участке внешнего провайдера, мы сообщим, когда она будет решена», — приводит агентство комментарий сотрудника полиции.

Уточняется, что с почтового адреса Скотленд-Ярда стали приходить письма непонятного содержания, а также сообщения с нецензурной лексикой.

В марте Министерство юстиции США после изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» заявило о взломе электронной почты помощников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон со стороны «подконтрольных России хакеров».

23 марта Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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