Трамп призвал выбрать нового мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп призвал жителей Лондона выбрать нового мэра вместо занимающего данную должность Садика Хана.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

Так Трамп отреагировал на публикацию британской журналистки Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки в результате нападений погибли три человека и ещё трое были ранены.

Ранее в ходе государственного визита в Великобританию Трамп подверг критике Хана, заявив, что он «ужасно работает».

Мэр Лондона, в свою очередь, назвал Трампа символом для крайне правых в Европе.