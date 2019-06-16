Трамп призвал выбрать нового мэра Лондона

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Президент США Дональд Трамп призвал жителей Лондона выбрать нового мэра вместо занимающего данную должность Садика Хана.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

Так Трамп отреагировал на публикацию британской журналистки Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки в результате нападений погибли три человека и ещё трое были ранены. 

Ранее в ходе государственного визита в Великобританию Трамп подверг критике Хана, заявив, что он «ужасно работает».

Мэр Лондона, в свою очередь, назвал Трампа символом для крайне правых в Европе.

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