Мэр Лондона раскритиковал Трампа за использование «фашистской риторики»
- Reuters
Подобное заявление Хан сделал в преддверии визита президента США в Великобританию.
«Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всём мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», — приводит слова мэра Лондона The Guardian.
Также, по его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж злоупотребляют той же риторикой, что и президент США, с целью получить поддержку избирателей.
При этом, как считает Хан, европейские политики используют новые, «зловещие» способы донесения сути своей позиции.
Ранее Трамп высказался за включение Фараджа в переговоры Лондона и Брюсселя по брекситу.
Государственный визит американского лидера в Великобританию состоится 3—5 июня.