Мэр Лондона раскритиковал Трампа за использование «фашистской риторики»

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Мэр британской столицы Садик Хан сравнил риторику, которую использует американский лидер Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком «фашистов XX века».
Мэр Лондона раскритиковал Трампа за использование «фашистской риторики»
  • Reuters

Подобное заявление Хан сделал в преддверии визита президента США в Великобританию.

«Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всём мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», — приводит слова мэра Лондона The Guardian.

Также, по его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж злоупотребляют той же риторикой, что и президент США, с целью получить поддержку избирателей.

При этом, как считает Хан, европейские политики используют новые, «зловещие» способы донесения сути своей позиции.

Ранее Трамп высказался за включение Фараджа в переговоры Лондона и Брюсселя по брекситу.

Государственный визит американского лидера в Великобританию состоится 3—5 июня.

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