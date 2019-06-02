Трамп высказался за участие Найджела Фараджа в переговорах по брекситу

Американский лидер Дональд Трамп в ходе интервью The Sunday Times высказался за включение в переговоры Лондона и Брюсселя по брекситу экс-лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Найджела Фараджа.

В частности, Трамп сказал, что ему «очень нравится» Найджел Фарадж.

«Ему есть что предложить... Он очень умный человек. Они (Великобритания. — RT) не включат его (в переговоры с Брюсселем. — RT). Подумайте, как бы они преуспели, если бы они сделали это», — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что на месте британских властей не стал бы выплачивать ЕС сумму в £39 млрд (около $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.