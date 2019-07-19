Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин отметил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.

«Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется», — иронично заключил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».