СМИ: В Париже возле Нотр-Дама обнаружили повышенное содержание свинца

Власти обнаружили превышающий норму уровень концентрации свинца в школах и детских садах, расположенных возле собора Парижской Богоматери в Париже, где 15 апреля произошёл крупный пожар. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, опасное для здоровья количество свинца обнаружили ещё в мае, однако это не привело к закрытию учебных заведений.

Позднее парижская мэрия заявила о проведении «глубокой очистки» учебных заведений вблизи Нотр-Дама.

Как сообщает LCI, представитель мэрии заверил, что ранее проведённые пробы не выявили никаких «тревожных сигналов», решение о проведении очистки школ до конца июля принято, чтобы «быть уверенными, что риск минимальный».

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могла стать непотушенная сигарета или неисправность электричества.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.

Завотделом монументальной скульптуры ГосНИР Елена Антонова в беседе с НСН оценила перспективы реставрации собора.