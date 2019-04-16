Эксперт оценила перспективы реставрации Нотр-Дама после пожара

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Завотделом монументальной скульптуры ГосНИР Елена Антонова в беседе с НСН оценила перспективы реставрации собора Парижской Богоматери после пожара.
Эксперт оценила перспективы реставрации Нотр-Дама после пожара
  • Reuters

«Либо хорошо, либо быстро. Старые памятники такого масштаба, такого уровня, конечно, быстро не сделаются ни за какой бюджет. В принципе, восстанавливается всё», — заявила она.

По её словам, хорошая реставрационная школа по максимуму сохраняет подлинность.

Со своей стороны, культуролог Дмитрий Спивак в беседе с Пятым каналом отметил, что вся французская культура и история Европы прошла у стен Нотр-Дама.

«Не только французские короли, Французская революция, но и вся история цивилизованного мира запечатлена в нём», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.

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