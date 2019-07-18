Премьер Нидерландов пошутил о скидках на F-35 из-за ситуации с Турцией

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Нидерландский премьер Марк Рютте пошутил, что в свете событий с Турцией Нидерланды могут рассчитывать на скидку при покупке американских истребителей F-35.
Премьер Нидерландов пошутил о скидках на F-35 из-за ситуации с Турцией
  • Reuters

«Вчера мы объявили, что закупим ещё девять (F-35. — RT). Может, теперь со скидкой в свете ситуации с Турцией. Не уверен, правда, смогу ли поднять этот вопрос на встрече с президентом. Может быть. Он заключает сделки. Посмотрим», — сказал он в Атлантическом совете в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Турцию прибыл 14-й самолёт с компонентами российского ЗРК С-400

Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.

После этого в Белом доме заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в США, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.

Министерство обороны США заявило, что финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35 составят $9 млрд.

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