Военный совет Судана заявил о предотвращении новой попытки переворота
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей в эфире государственного телевидения.
Ранее посредник Мухамед Хасан Лаббад сообщил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» договорились о создании совместного высшего органа власти.
3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции.
Позднее в Минздраве страны сообщили о гибели семи человек и ранении более 180 протестующих.