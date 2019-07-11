Военный совет Судана заявил о предотвращении новой попытки переворота

Комитет по безопасности переходного военного совета Судана заявил, что власти удалось предотвратить новую попытку государственного переворота в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей в эфире государственного телевидения.

Ранее посредник Мухамед Хасан Лаббад сообщил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» договорились о создании совместного высшего органа власти.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции.

Позднее в Минздраве страны сообщили о гибели семи человек и ранении более 180 протестующих.