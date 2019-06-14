Военный совет Судана заявил о нескольких попытках переворота

Несколько попыток переворота были совершены в последнее время в Судане. Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявил переходный Военный совет страны.

«Были пресечены две попытки переворота, две группы военных были арестованы», — сообщил представитель совета.

Ранее переходный Военный совет Судана пресёк попытку военного переворота, 68 офицеров были задержаны.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции. Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих в Хартуме.

Также стало известно, что ООН приняла решение о временном выводе своего персонала из Судана в связи с ситуацией в этой стране.

В апреле профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.