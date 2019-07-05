Военный совет и оппозиция Судана договорились создать совместный орган власти

Посредник Мухамед Хасан Лаббад сообщил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» решили создать совместный высший орган власти.

Как сообщает РИА Новости, переговоры сторон по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета шли два дня.

Кроме этого Лаббад заявил, что военный совет и оппозиция договорились сформировать гражданское правительство.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции. Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих.

Военный совет Судана заявлял о нескольких попытках переворота.