ЕС призвал военных в Судане не применять силу

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Внешнедипломатическая служба Евросоюза призвала военных в Судане воздерживаться от применения силы в отношении протестующих.

«Несмотря на месяцы мирных протестов, стремление суданского народа к гражданскому переходу остаётся нереализованным. Право людей мирно протестовать и выражать свои взгляды 30 июня или в любую другую дату остаётся важнейшим», — говорится в сообщении службы.

В заявлении указывается, что обязанность «Переходного военного совета состоит в том, чтобы обеспечить безопасность всех людей в Судане и воздерживаться от любого применения насилия в отношении протестующих».

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции. Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих.

Военный совет Судана заявил о нескольких попытках переворота.

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