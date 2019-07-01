Семь человек погибли и более 180 пострадали в ходе протестов в Судане

Короткая ссылка
Секретарь суданского Министерства здравоохранения Сулейман Абдулджаббар заявил, что семь человек погибли и 181 пострадал во время воскресных протестов в Судане.

Об этом сообщает агентство SUNA.

«В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями», — сказал Абдулджаббар.

Ранее внешнедипломатическая служба Евросоюза призвала военных в Судане воздерживаться от применения силы в отношении протестующих.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции. Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить