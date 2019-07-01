Семь человек погибли и более 180 пострадали в ходе протестов в Судане
Об этом сообщает агентство SUNA.
«В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями», — сказал Абдулджаббар.
Ранее внешнедипломатическая служба Евросоюза призвала военных в Судане воздерживаться от применения силы в отношении протестующих.
3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции. Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих.