Посол Британии в США уходит в отставку после скандала с утечкой писем
- ©Alex Edelman/Alex Edelman - CNP
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«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям», — цитирует дипломата Sky News.
По словам Дэррока, в нынешней ситуации он не считает возможным продолжать свою работу.
Ранее СМИ сообщили, что Дэррок в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл президента США Дональда Трампа некомпетентным.
Правительство Великобритании выразило сожаление в связи с утечкой.
Трамп на фоне ситуации заявил, что США больше не будут иметь дело с дипломатом, и назвал его чокнутым.