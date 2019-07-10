Посол Британии в США уходит в отставку после скандала с утечкой писем

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Британский посол в Соединённых Штатах Ким Дэррок уходит в отставку из-за скандала с утечкой его телеграмм с критикой американской администрации. Об этом говорится в его письме, распространённом МИД Великобритании.
Посол Британии в США уходит в отставку после скандала с утечкой писем
  • ©Alex Edelman/Alex Edelman - CNP
  • globallookpress.com

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям», — цитирует дипломата Sky News.

По словам Дэррока, в нынешней ситуации он не считает возможным продолжать свою работу.

Ранее СМИ сообщили, что Дэррок в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл президента США Дональда Трампа некомпетентным

Правительство Великобритании выразило сожаление в связи с утечкой.

Трамп на фоне ситуации заявил, что США больше не будут иметь дело с дипломатом, и назвал его чокнутым.

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